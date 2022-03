Nevicano rigori sul derby del Mar Nero: il Trabzonspor capolista trafitto 3 volte dagli 11 metri

La penultima in classifica batte la capolista. E' il derby bellezza...

Siamo sulla costa orientale del Mar Nero in Turchia. Tra Rize e Trabzon ci sono 78 km. Per prendere l'aereo gli abitanti di Rize devono andare all'aeroporto di Trabzon, uno degli aspetti che creano subalternità e quindi rivalità. Quello fra le due squadre delle due città, il Rizespor e il Trabzonspor, è il derby del Mar Nero e ieri è iniziato con 15 minuti di ritardo grazie all'aiuto dei tifosi del Rizespor per sgomberare la neve. Durante la partita, l'arbitro Volkan Bayarslan ha anche interrotto il gioco in modo che le linee del campo fossero visibili e le tracce della neve fossero cancellate.