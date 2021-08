Newell’s e Rosario Central alla fine è 1-1: ma quante occasioni nel derby del churrasco!

El Canalla, il Rosario Central, ha aperto le marcature con Damián Martínez, mentre Castro ha pareggiato per i padroni di casa. Entrambe le squadre hanno dato il massimo: una delle migliori partite finora nel campionato argentino.

Al Coloso Marcelo Bielsa, Newell's e Central hanno dato vita ad un derby di Rosario da ricordare. Hanno pareggiato 1-1, ma hanno offerto un grande spettacolo, per intensità, qualità di gioco e situazioni da gol. Damián Martínez, di testa, ha aperto le marcature per i Faraglioni del Rosario Central, all'inizio del secondo tempo. Pochi minuti dopo, Nicolás Castro ha pareggiato. La partita è stata giocata a un'intensità da capogiro. Con pressing diffuso da entrambe le parti (quello più efficace e incisivo del Newell's), tanto ritmo e una buona gestione della palla.

Il più attivo, prima di lasciare il campo per infortunio, nel primo tempo è stato, con tre occasioni da gol Jonathan Ezequiel Cristaldo, calciatore argentino, attaccante del Newell's Old Boys in prestito dal Racing Club. È soprannominato El Churry, a causa della sua passione fin da giovane per il churrasco (piatto tipico argentino, una grigliata mista di vari tipi di carne). dopo il botta e risposta da 1-1 a inizio ripresa, altre occasioni ma più stanchezza. La Lepra, il Newell's, resta in classifica a quota 11 punti, quattro dietro al leader Indipendente. El Canalla, il Rosario Central, resta in fondo alla classifica, con quattro punti. Ma le due squadre hanno messo sul campo fino all'ultima goccia di sudore. E hanno cercato di festeggiare con tutti i mezzi.