Niente Klopp, Tommaso Mancini resta a Vicenza e domina il derby: 4-1 al Chievo!

Vicentino doc, classe 2004, Tommaso Mancini ha già esordito in Serie B con i biancorossi

Il derby veneto Primavera lo ha dominato in casa il Vicenza, contro il Chievo. con un sonoro 4-1. Protagonista con una splendida tripletta il talento dei vicentini Tommaso Mancini, che ha riportato la sua squadra in corsa per il primo posto del girone. Le quotazioni del giovane Mancini stanno aumentando settimana dopo settimana, visti i numeri delle ultime tre stagioni: oltre 70 gol nelle giovanili del Vicenza che gli hanno permesso di conquistare anche un posto nella nazionale Under 15 (4 reti in sette presenze) e Under 16 (8 centri in 12 apparizioni con due doppiette, una alla Russia e una alla Francia). Lo ha cercato anche il Liverpool, ma lui sogna di essere il nuovo Paolo Rossi o il nuovo Roberto Baggio, la nuova avventura del grande talento che parte da Vicenza.