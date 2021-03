Niente multa per Gabigol, ma il Flamengo perde il derby con il Flu

Il caso Gabigol non aiuta, e nel campionato del suo stato il Flamengo perde il derby con il Fluminense

Il Flamengo non intende multare Gabigol per la festa con 200 persone in un casinò clandestino: “Questa è la sua faccenda personale. Non viola alcun rapporto contrattuale con Flamengo. Stiamo aspettando che Gabriel si esibisca e speriamo che abbia un grande anno". Con queste parole, Rodrigo Dunshee, vicepresidente legale di Flamengo, voleva tranquillizzare la squadra prima del derby Fla-Flu valido per il campionato carioca dello stato di Rio. Ma per i rossoneri è andata male... Il Fluminense ha battuto il Flamengo 1-0, al Maracanã, anche se è stato dominato per gran parte della partita. Igor Julião, con un gran tiro da fuori area, ha segnato il gol che ha assicurato la prima vittoria della squadra nel Campionato Carioca, proprio all'esordio di coach Roger Machado.