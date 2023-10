Nigel Pearson, esonerato l’allenatore del Bristol City dopo la sconfitta nel derby del Severnside

I Robins del Bristol City avevano vinto solo due delle ultime sette partite di campionato e sabato sono stati battuti 2-0 dai rivali del Severnside, il Cardiff City, con i gol di Perry Ng e Ruben Colwill.

Il derby del Severnside è un derby tra il club gallese del Cardiff City e uno dei club inglesi, il Bristol City. Sebbene attraversi anche il confine tra Galles e Inghilterra, è una rivalità tradizionale con una notevole ostilità tra le due squadre. Un derby a cavallo dei due paesi, visto anche come come una "gara internazionale". Entrambi i gruppi di fan lo usano per provocarsi a vicenda con canzoni patriottiche.

La sfida della 14' giornata di Championship

L'ultima edizione di questo derby, in Seconda divisione inglese, ha visto i Cardiff City quinto in classifica rispettare il pronostico contro il Bristol che si trova nella zona medio-bassa della graduatoria: 2-0 per i padroni di casa.

Dopo la sconfitta, Nigel Pearson è stato licenziato dalla carica di allenatore del Bristol City con il club quindicesimo in graduatoria. Il presidente del club Jon Lansdown ha detto che è stata una decisione difficile, ma ha citato la necessità di cambiamento come motivo per sollevare Pearson dai suoi compiti. L'ex allenatore del Leicester e del Watford era in carica da due anni e mezzo.

