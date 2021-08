Noi pali e occasioni, loro solo contropiede: derby del Minho, recriminazioni Braga

Due squadre intense in campo a Braga, con buone idee, ma la squadra di casa ha colpito anche due pali: grande rivalità nel derby del nord del Portogallo: il Guimaraes punge in contropiede, ma il Braga aveva fatto la partita...

Erano 6 anni che il derby del Minho non finiva 0-0. Il Braga ha avuto più possesso di palla, più tiri in porta rispetto al Vitoria Guimarães, che, va detto, ha avuto un'ottima risposta e ha anche avuto le sue opportunità, ma la palla non ha fatto oscillare le reti di nessuna delle porte. In questa partita intensa dall'inizio alla fine, a tratti tosta soprattutto nella ripresa, con i cambi nel tratto finale, il Braga ha ridato linfa alla squadra, ma il pallone ha proprio insistito per non entrare.