Non solo lo 0-5: il Lione vince anche altri 2 derby giovanili…

I tifosi del Saint-Etienne sono ancora inferociti per il derby di Ligue 1 perso 0-5 contro il Lione. Ma, in attesa delle gare ufficiali, a livello giovanile le cose non vanno meglio...

Redazione DDD

Durante due partite amichevoli, la Squadra riserve e l'Olympique Lyonnais Under 19 hanno vinto i derby contro le rispettive controparti del Saint-Etienne. Sia le Riserve che l'Olympique Lyonnais Under 19 non stanno giocando partite ufficiali in questo periodo.

La squadra National 2 del Lione ha vinto il suo derby 2-1 contro la National 3 del Saint Etienne. I marcatori sono Modeste Duku e Bradley Barcola. I giovani Under 19 allenati de Eric Hély hanno invece vinto con il punteggio di 4-2. Sekou Lega, Oussama Amar (doppietta) e Gaël Nsombi hanno offerto la vittoria all'OL . Dopo il successo dei giocatori di Rudi Garcia domenica scorsa (0-5), Lione continua quindi a dominare sul rivale di Saint-Etienne.