Non solo Milan, doppio colpo De Ketelaere: anche il “suo” Bruges vince il derby cittadino

In ogni caso anche il Club Brugge, in cui Charles è cresciuto e che ha salutato nel corso dell'estate, si è battuto molto bene venerdì sera per andare a vincere il derby cittadino. Esordio con gol per Roman Yaremchuk. Anche Onyedika, a lungo obiettivo di mercato dei rossoneri, ha avuto i suoi primi minuti.

Quinta vittoria consecutiva per il tecnico belga Hoefkens, che si ritrova al secondo posto in classifica. Il Cercle Bruges invece si trova in zona retrocessione. Il Brugse stadsderby dunque al Club Brugge. A segno per i padroni di casa Olsen, Nielsen, Yaremchuck e Marcelin (che segna nella porta sbagliata). Le due tifoserie hanno risposto presente al Jan Breydel Stadium facendo sentire il proprio calore e supporto in uno dei match più sentiti in città.