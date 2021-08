Non solo sole, mare e movida: in estate a Ibiza c’è anche il derby…

Mateusz Bogusz risolve il derby di Ibiza

L'UD Ibiza, squadra della terza serie spagnola, ha ottenuto la sua terza vittoria nel precampionato. Hanno sconfitto il Peña Deportiva, squadra isolana che giocherà in una categoria inferiore, 2-0 nell'amichevole giocata al campo di Can Misses-3. I vincitori del derby nella partita hanno messo intensità, ritmo e gol nel primo tempo per vincere la partita, contro la squadra di Santa Eulalia che nella ripresa ha avuto un paio di occasioni e giocato una gara caparbia. Il primo tempo è stato un monologo dell'UD Ibiza, con Javi Seral, portiere esperto dei Peñistas, che ha sventato due occasioni ed ha evitato il peggio per la sua squadra. Tuttavia, il portiere del Santa Eulalia non ha potuto fare nulla al minuto 20. Mateusz Bogusz, 19enne polacco in prestito dal Leeds e già convocato dall'Under 21 della Polonia, uno degli acquisti dell'Ibiza per la stagione d'esordio in Seconda Divisione, ha approfittato di un errore della difesa avversaria. Il polacco ha raccolto, all'interno dell'area piccola, una palla vagante che la difesa ha respinto e ha segnato a suo piacimento l'1-0.