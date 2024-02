Norimberga in vantaggio, ma non dura: il Frankenderby è del Greuther Furth

Con un rosso fatale per Jens Castrop del Norimberga, l'1. FC Nürnberg ha regalato la vittoria al Frankenderby. L'SpVgg Greuther Fürth ha dominato il Norimberga, che ha giocato in inferiorità numerica per 60 minuti.

Marco Alborghetti Redattore 25 febbraio 2024 (modifica il 25 febbraio 2024 | 17:54)

Con la vittoria contro il Norimberga, il Greuther Fürth è riuscito a conquistare tre punti importanti nella corsa alla promozione. La scena chiave della seconda partita di campionato è stata un fallo di Jens Castrop, che ha ricevuto il secondo giallo e ha dovuto lasciare il campo. In inferiorità numerica, i biancorossi non hanno più avuto alcuna chance.

Entrambe le squadre hanno iniziato energicamente il 272esimo Frankenderby

Il ritmo elevato ha portato al primo gol veloce: Sebastian Andersson del Norimberga ha ricevuto un cross dalla fascia destra cinque metri davanti alla porta e ha insaccato di testa la palla, in questa sfida molto sentita della Seconda divisione tedesca.

Nonostante lo svantaggio, i biancoverdi del Furth sembravano dominare la partita. E poi è stato Armindo Sieb a segnare il pareggio. Ha messo a segno un destro da 17 metri nell'angolo in alto a destra: questa volta nessuno scampo per il portiere del Norimberga. Con il punteggio di 1-1 partita sempre più accesa. Prima ci sono stati cartellini gialli per Jannes Horn del Norimberga e Gideon Jung del Greuther. Poi il doppio giallo per Jens Castrop. Nel secondo tempo, al 56' Armindo Sieb affonda per il 2-1.

Il Norimberga è rimasto completamente innocuo, sembrava sopraffatto quando era in inferiorità numerica, ma neanche il Greuther è riuscito a creare altre occasioni. La partita è andata avanti negli ultimi 20 minuti. Il risultato è rimasto 2-1 e le istruzioni della panchina del Norimberga non sono riuscite a cambiare la situazione: anche le numerose sostituzioni nel secondo tempo non hanno fatto alcuna differenza.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.