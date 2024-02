Sudwest derby, è poker: pesante sconfitta del Kaiserslautern

Per la quarta volta in questa stagione lo stadio Fritz Walter era tutto esaurito. Dopo i sold out contro Amburgo, Schalke 04 e Colonia in coppa di Germania, oggi all'ora di pranzo si sono fecai al Betzenberg 49.327 spettatori. La presenza come ospite del Karlsruhe rappresentava anche il debutto casalingo per Friedhelm Funkel come allenatore del Kaiserslautern. Il 70enne aveva esordito domenica scorsa, portando la sua squadra all'1-1 a Norimberga.