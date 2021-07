Ok Valencia: il gol di Alderete decide il derby della tensione sul Levante

Derby scaccia-crisi per il Valencia

La stagione ufficiale non è ancora iniziata ed è arrivato il primo derby della stagione. In un'amichevole, con la logica fatica di settimane con tanto carico fisico e sul campo della città sportiva d'allenamento del Valencia al posto di uno dei due stadi. Ma un derby dopotutto. Ancora un test per due squadre che hanno ancora conti in sospeso sul mercato e con il 'Fair Play' finanziario che mette pressione. Il Valencia di Bordalás era arrivato alla sfida dopo aver perso contro il Saragozza nella peggiore partita di quest'estate e il Levante aveva pareggiato ieri contro il Villarreal. Tutto questo a 14 giorni dall'inizio della Liga e con il ricordo della prima giornata del 2020/21.