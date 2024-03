Olanda, derby de Kraker: brivido Feyenoord, ma il PSV riesce a pareggiare…

La tradizionale partita spettacolo del calcio olandese si chiama De Kraker, che si potrebbe tradurre come "la partita croccante". Oggi il quarto incontro della stagione. Prima il PSV ha vinto la Supercoppa, poi ha vinto di nuovo in campionato. Tuttavia, l'ultima partita di coppa è stata vinta dal Feyenoord.

La sfida odierna è iniziata con il PSV primo nel campionato olandese a quota 66 e il Feyenoord secondo con 56 punti. E la situazione non è cambiata dopo il pareggio finale.

I primi due gol sono stati segnati da calciatori in prestito. Vantaggio PSV con Malik Tillman, nazionale statunitense con cittadinanza tedesca, centrocampista in prestito dal Bayern Monaco. Pareggio Feyenoord con Yankuba Minteh, gambiano, nazionale gambiano in prestito dal Newcastle.