Olanda, harakiri nel derby del Limburgo: il Maastricht spiana la strada all’VVV Venlo

Il VVV Venlo ha vinto sabato il derby del Limburgo contro l'MVV Maastricht nella Serie B olandese. I gol di Tristan Dekker e Carl Johansson hanno portato il 2-0 allo stadio De Koel.

Il Limburgo è la più meridionale delle dodici province dei Paesi Bassi. Situata nella parte sud-orientale della nazione, confina con la Germania ad est, il Belgio e le province del Brabante Settentrionale a ovest e della Gheldria a nord. L'VVV Venlo confina proprio con il Brabante, per cui per le altre squadre del Limburgo, Maastricht, Roda Kerkrade e Fortuna Sittard, non nutrono grande rivalità nei confronti di questa squadra. Ma a Venlo invece vivono con spirito di identità regionale in particolare la partita contro il Maastricht.