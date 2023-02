Olbia, stadio blindato e derby vinto: l’eroe è Ragatzu

A processo in settimana per vicende extrasportive, Daniele Ragatzu diventa sul campo di calcio l’eroe del derby per i tifosi dell’Olbia. La vittoria olbiese rende felici anche i tifosi del Cagliari, acerrimi rivali dei sassaresi della Torres...

La Torres si è portata in vantaggio nei primi minuti con Gianola, ma l'Olbia non ha accusato il colpo in maniera negativa. Grazie a Daniele Ragatzu e al suo gol del pareggio di testa. Dopo pochi minuti, Nanni ha portato in vantaggio l’Olbia: si va negli spogliatoi sul 2-1 sulla Torres, a favore dei padroni di casa.