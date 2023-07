Old Firm Women, gioia Rangers: Celtic ko allo scadere in finale di Glasgow Cup

Il Rangers Women si è aggiudicato sabato pomeriggio la Glasgow Cup con una vittoria per 2-1 sul Celtic, dopo aver segnato due gol oltre il 90’ per superare le rivali cittadine.

Per Fran Alonso e le Hoops è stato un colpo al cuore questo Old Firm, nonostante il vantaggio a inizio primo tempo. Amy Gallacher aveva aperto le marcature con una conclusione dal dischetto e sembrava che il Celtic potesse vincere prima di un drammatico finale di partita. Kirsty Maclean ha riportato le Gers in parità al 90' e la gara, disputata a Cumbernauld, ottavo insediamento più popoloso della Scozia, sembrava destinata ai rigori.