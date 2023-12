Pari nel Clasico belga, Anderlecht-Standard: niente tifosi ospiti fino a giugno 2025

Il Clasico Anderlecht-Standard si è concluso 2-2 domenica 10 dicembre senza tifosi in visita dopo i disordini della partita di coppa. Bisogna abituarsi, perché anche la prossima stagione queste partite importanti si giocheranno senza tifosi ospiti.

Almeno fino alla fine della stagione 2024/25, nelle partite tra Standard Liegi e Anderlecht non saranno ammessi allo stadio i tifosi ospiti. Questo è stato deciso in accordo fra i due club, che vogliono evitare incidenti e non vogliono giocare le partite a porte chiuse, a causa degli incidenti di giovedì.