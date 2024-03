Partizan in dieci e petardo sul corner: pareggio nel derby, Stella Rossa occasione mancata

Il Partizan ha chiuso il 172esimo derby eterno con un giocatore in meno: al 74esimo minuto, sul 2-2, è stato espulso Xander Severina. Non benissimo i tifosi del Partizan quando hanno fatto scoppiare un petardo nei pressi di un calciatore avversario che stava per battere un corner.

La Stella Rossa ha fallito un gran numero di occasioni in questa partita e se il Partizan può dirsi soddisfatto per il pareggio, per la squadra padrona di casa si tratta di una occasione mancata. Il Partizan infatti resta primo in classifica con 60 punti, mentre la Stella Rossa è seconda a quota 59.