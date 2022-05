Partizani ok: il Tirana festeggia derby e titolo albanese sul campo dei rivali

Festa Kf Tirana e nei prossimi giorni la città penserà solo alla finale europea...

A Tirana, la città dove Roma e Feyenoord giocheranno il 25 maggio la prossima finale di Conference League, la sconfitta del Partizani nel derby ha spianato la strada per la festa per il titolo ai rivali del KF Tirana. La finale si giocherà nel nuovissimo "Air Albania Stadium". Il derby è invece andato in scena nel distretto di Elbasan a una cinquantina di km da Tirana, allo Stadiumi Selman Stermasi.