Pau Victor stende il Real Madrid: il Barcellona vince El Clasico d’estate

Pau Victor trascina il Barcellona

Calcio d'estate con tanti esperimenti da parte dei due allenatori, Flick e Carlo Ancelotti, il primo lancia nella mischia il giovane Pau Victor, già a segno contro il Manchester City; il tecnico italiano invece si affida dal 1' al neo acquisto brasiliano Endrick. Gara sospesa dopo pochi minuti per l'avvistamento di un fulmine in area di rigore, il protocollo americano infatti, impone l'interruzione del gioco in caso di avvistamento di un fulmine in un diametro di 8 miglia (12,9 km).