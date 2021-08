Poker Juventus Under 23: brutta botta Pro Vercelli nel derby di Vinovo

Goleada bianconera contro le bianche casacche

Giornata storta per la Pro Vercelli, che nell’amichevole odierna contro la Juventus U23 non ha fornito una prestazione adeguata e ha incassato quattro reti dai bianconeri. Al centro sportivo di Vinovo, partenza forte della Juventus, già avanti di due reti alla mezz’ora: al 13′ Tintori intuisce ma non riesce a respingere la conclusione dal dischetto di Felix Correia e al 30′ è Miretti a trovare il raddoppio. Nell’intervallo girandola di sostituzioni per Mister Scienza, con gli ingressi di Esposito, Clemente, Della Morte, Bunino, Rizzo, Iotti e Sangiorgi, ma il copione è stato simile a quello della prima frazione. Per gli uomini di Lamberto Zauli altre due reti, firmate da Luca Clemenza, al 76′ e all’80’ per il 4-0 finale.

Queste le valutazioni di Giuseppe Scienza, allenatore della Pro Vercelli, raccolte da Magicapro.it (foto Ivan Benedetto) nel post-gara: "Sono un po’ amareggiato, perché dal punto di vista della mentalità non siamo stati adeguati all’impegno odierno. Agonisticamente non siamo stati sufficientemente validi, forse non sono stato abbastanza bravo a far dimenticare l’ottimo campionato della scorsa stagione. Ora bisogna voltare pagina, inizia un’altra stagione. Se pensiamo di essere più bravi di quello che siamo, me compreso, andiamo incontro a questo tipo di partite. La colpa è mia, avrei dovuto prepararla meglio: sono amareggiato. Considerato il lavoro svolto, ero sicuro che avremmo fatto fatica: risultato a parte, non abbiamo risposto bene dal punto di vista mentale e agonistico. Abbiamo letto male le situazioni, prendendo gol non accettabili per una squadra come la Pro Vercelli".