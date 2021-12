Porte chiuse e rete staccata: inizia in ritardo il derby di Vienna che il Rapid non vince più…

Il derby più giocato d’Europa è l’Old Firm di Glasgow. Al secondo posto proprio il match tra Rapid e Austria, giocato poco meno di 400 volte ininterrottamente dal 1911, visto che i due club non sono mai scesi sotto la Serie A austriaca.

Il calcio d'inizio è stato ritardato di qualche minuto, la rete della porta non era attaccata correttamente. Feldhofer ha stabilito un record dopo soli 49 secondi. Poiché nessun allenatore del Rapid ha subito il suo primo gol così presto, il club esiste dal 1899. Il talento austriaco Ziad El Sheiwi ha fatto partire un buon assist dalla sinistra, Matthias Braunöder ha piazzato il suo rasoterra nell'angolo più lontano per lo 0-1. La reazione del portiere Paul Gartler non è stata definita "brillante".

Il Rapid non è andato sotto shock e ha reagito subito. Al 25esimo minuto, il difensore Eric Martel commette fallo in area di rigore su Robert Ljubicic ed Ercan Kara trasforma il rigore dell'1-1, il suo ottavo gol stagionale. È stata una partita intensa, robusta, bella. L'arbitro Walter Altmann ha tirato fuori il cartellino giallo cinque volte nella prima mezz'ora, fortunatamente questa media non è stata mantenuta. Il pareggio finale ha portato ad entrambe le squadre almeno un punto, il Rapid è quinto, l'Austria sesta. Amarezza per il Rapid: 5 pareggi e 3 sconfitte negli ultimi 8 derby contro l'Austria.