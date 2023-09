Porto rosso diretto, Di Maria rosso fuoco: Benfica ok nel Classico del Da Luz

Ad agosto, dopo un anno non esaltante alla Juventus, il Fideo Di Maria aveva ritrovato subito il gol proprio contro il Porto, nel Classico portoghese, dando il là alla vittoria del Benfica in Supercoppa. Adesso si è ripetuto...

Il derby del Da Luz era iniziato con il Porto avanti di un punto in classifica ma...alla fine il Benfica ha battuto il Porto in dieci nella capitale portoghese, salendo in testa alla classifica e infliggendo ai Dragoes la prima sconfitta stagionale in campionato.