Prima noioso e poi scoppiettante: parità nel derby delle Isole Vergini

Qualificazioni mondiali, si è conclusa in parità la partita tra le Isole Vergini americane e le Isole Vergini britanniche

Isole Vergini Americane vs. Le Isole Vergini britanniche hanno la partita allo stadio Bethlehem Soccer Complex, dove le Isole Vergini americane sono state la squadra di casa.

E' stato Justin Smith delle Britannic Virgin, al secondo minuto di recupero del secondo tempo, a tirare in rete da distanza ravvicinata regalando alla sua squadra un gol cruciale in trasferta e un pareggio per 1-1.