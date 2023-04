Primavera, gol da premio Puskas nel derby dell’Appennino

La Fiorentina ha vinto 2-0 il derby Primavera dell'Appennino contro il Bologna in Campionato, portandosi al secondo posto in classifica. La compagine guidata dall'allenatore Alberto Aquilani ha dominato il match per tutto l'arco dei novanta minuti. La prima rete è stata segnata da Eljon Toci nella prima frazione di gioco ma la partita verrà ricordata per il secondo centro.

Lo Stadio Piero Torrini ha potuto ammirare uno dei gol più belli della stagione sul finire delle ostilità. Il difensore centrale - Lorenzo Lucchesi - riesce a interdire un'azione offensiva avversaria a metà campo e si invola verso l'area avversaria. I felsinei sembravano birilli mentre il classe 2003 con leggiadria li saltava uno per uno; come Lionel Messi e Diego Armando Maradona il giocatore è riuscito nell'impresa di saltare anche il portiere e gonfiare la rete.

Un gol da antologia degno della candidatura al premio Puskas. Il video in rete è diventato subito virale. Al termine della partita lo stesso centrale ha commentato il suo capolavoro: "Il goal? So di averlo fatto bello, sono molto contento, ma non mi devo esaltare. Il mister era felice perché abbiamo vinto la partita, mi ha fatto i complimenti e poi mi ha detto di pensare alla prossima. Sappiamo anche soffrire, siamo una grande squadra. Voglio pensare già alla partita di Cesena, poi ci sarà la finale di Coppa Italia con la Roma. Vogliamo vincere anche questo trofeo e poi speriamo di andare avanti anche per lo Scudetto. Per il momento comunque penso al presente e fare bene con questo bellissimo gruppo".