Primavera, la finale tutta emiliana al fotofinish: ok il Parma ai rigori sul Bologna

Il Bologna Primavera perde contro il Parma ai rigori nel derby giovanile, nella finale sul campo Caduti di Superga di Vignola

Cesare Beggi ha lavorato come tecnico in settori giovanili prestigiosi come quelli di Milan e Palermo ed è stato stato assistente tecnico al Bari, all’Ascoli e allo Spezia; ha avuto esperienze all’estero, in Slovenia al Nova Gorica, sempre come Prima Squadra, e al Leeds United come allenatore dell’Under 23. La sua prima soddisfazione da nuovo allenatore della squadra Primavera del Parma è arrivata in un derby. Proprio i giovani crociatini parmensi del tecnico Beggi, in questo weekend, hanno trionfato sul campo ‘Caduti di Superga’ di Vignola, aggiudicandosi la 53esima edizione del torneo ‘Città di Vignola’, superando, solamente ai calci di rigore, il Bologna di Luca Vigiani, per il quale si sono rivelati fatali gli errori di Pietrelli Alessandro, palo, e di Mazia, che si è visto neutralizzare il penalty da Rossi, portiere del Parma.