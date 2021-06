Primavera, la Pro Vercelli vince il derby col Novara: prossima sfida contro l’Alessandria

Termina con il risultato di 2-0 il derby tra Pro Vercelli e Novara. A decidere il match la doppietta di Arsid Jukaj.

Serena Calandra

Termina con il risultato di 2-0 il derby tra Provercelli e Novara del Campionato di Primavera 3. Una vittoria cercata quella dei ragazzi di mister Alacqua, che grazie alla doppietta di Arsid Jukaj si portano ad un punto di distacco dalla capolista.

La gara vede una partenza subito sprint delle due formazioni: dopo un’ occasione per i padroni di casa fermata in posizione sospetta di fuorigioco, è il Novara a creare la prima vera chance. Al 7′ discesa di Bianchi, che poi vede il taglio Pellegrini, il quale salta Caressa ma Brollo salva sulla linea. Al 13′ il Novara prova a ripartire palla a terra ma la pressione della Pro è importante. Errore in disimpegno tra i tre centrali e il playmaker Iervolino e palla recuperata da Maggio, che appoggia per Jukaj, il quale di mancino insacca nell’angolino e fa esultare il pubblico di casa. 1-0. Al 43′ brivido con una punizione di Tordini, con palla che attraversa tutta la linea dell’area piccola e sfila sul fondo senza che nessuno la tocchi. Proprio all’ultimo giro di lancette, però, fallo di Formia su Pereira, che reagisce con uno schiaffo e viene espulso. Per ribaltare la partita per gli azzurri (sabato in maglia rossa) ora ci vuole una scossa e un colpo di fortuna. I primi movimenti arrivano dalla panchina con due cambi e uno spostamento nello scacchiere tattico passando al 4-4-1. Stessi 11, invece, per Alacqua. Mister Russo continua coi cambi senza paura ma in contropiede la Pro punge pericolosamente.

Al 22′ ripartenza di Maggio per un contropiede vincente che innesca per Rosset, a sua volta in assist per a Jukaj che insacca a porta vuota. 2-0. Il Novara si butta all’arrembaggio alla ricerca del gol che possa riaprire le sorti dell’incontro. La difesa vercellese però regge alla grande e non concede nulla, tanto che Caressa viene solo impegnato in qualche uscita. Il match si trascina fino alla fine con il Novara che tenta un forcing e neanche i 4′ di recupero cambiano l’andamento della partita, anzi è ancora la squadra vercellese, che in contropiede sfiora il tris con Mezzatesta ma il suo destro termina sull’esterno della rete. Finisce 2 a 0 senza possibilità di ripresa per il Novara.

Dopo il riscatto dal match di andata, adesso i "leoni" dovranno giocarsi il tutto per tutto negli ultimi 90 minuti che li vedranno scontrarsi in esterna a Lecco. Per il Novara capolista a quota 32 punti, ad attenderli vi sarà l'Alessandria che certamente non farà sconti.