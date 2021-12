Qatarioti ed emiri, derby del Golfo con manita: tutti i gol nel primo tempo…

I padroni di casa del Qatar sono entrati in semifinale della Arab Cup targata Fifa dopo aver segnato cinque gol nel primo tempo battendo gli Emirati Arabi Uniti nel derby del Golfo a Doha.

Il derby del Golfo dei quarti di finale di Arab Cup è stato giocato di fronte a una folla record in Qatar con 63.439 persone all'Al Bayt Stadium. Il Qatar è passato in vantaggio dopo sei minuti, con il tiro di Akram Afif respinto dal difensore Ali Salmeen e con la palla che è rotolata in rete per un autogol che è apparso subito un cattivo presagio per gli Emirati Arabi Uniti.