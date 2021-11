Real Madrid, tre gol nel derby contro l’Atletico: Cesar Palacios nuova stellina merengue

L'attaccante della squadra Juvenil B del Real Madrid ha segnato tutti e tre i gol della sua squadra nel derby contro l'Atlético, 3-0 il risultato finale. La Youth B merengue resta in testa alla classifica.

Qui Real Madrid, giovani talenti crescono a Valdebebas. Ieri, uno di quei giocatori ha iniziato a brillare in modo esponenziale. Si chiama César Palacios e si è occupato di far saltare in aria il derby della sua categoria con una tripletta.

Allenato da Fran Beltrán e nato nel 2004 a Soria, César Palacios è figlio di César Palacios, attuale direttore sportivo dell'Eibar, che ha avuto una lunga carriera in Osasuna, dove ha giocato un lungo decennio (1994-2004) prima di trasferirsi a Numancia, dove ha trascorso altre sei stagioni prima di ritirarsi. Palacios è arrivato a Madrid due anni fa (ha firmato per tre stagioni rinnovabili per altre tre), ed è stato stabilito nelle due squadre giovanili in cui ha giocato, l'anno scorso in Juvenil C, e quest'anno in B. Firmato dall'agenzia Stellar, la stessa di Gareth Bale e Camavinga, gioca abitualmente con la maglia numero 10, ha un passo notevole e, soprattutto, uno straordinario senso della porta. Senza andare oltre, i tre gol realizzati contro i rojiblancos nel derby sono arrivati accompagnando il gioco e chiudendo al primo tocco. Palacios è stato schierato dall'inizio in questa stagione in 11 partite su 13. Ha segnato sei gol e dato 10 assist.