Real Sociedad, atlete rimontate nel derby basco: 1-0 all’89’, poi vince il Bilbao

I derby nei Paesi Baschi sono molto sentiti anche a livello femminile, amarezza in casa Real Sociedad per la rimonta delle Rojiblancas dell'Athletic Bilbao

Nonostante l'Athletic Bilbao avesse meritato di più durante la partita, ha aspettato fino all'ultimo respiro per aggiungere la quarta vittoria consecutiva della stagione nel derby femminile contro la Real Sociedad. Un derby che ha praticamente sigillato la salvezza per le vincitrici del derby nella massima serie spagnola.

Il finale di gara è stato al cardiopalma, con la Real Sociedad che passa in vantaggio con Amaiur a nove minuti dalla fine. Poi l'1-1 di Oihane Hernandez al minuto 89 e il 2-1 di Lucia al minuto 92. E' stato un derby molto intenso, senza pause, con continui capovolgimenti di fronte, in cui l'Athletic Bilbao ha avuto molto possesso palla e con la Real Sociedad che ha cercato di sfruttare la propria velocità. Dall'1-0 all'1-2 nei minuti finali, per la Real Sociedad è stato un vero shock. Un trionfo epico che sancisce il miglioramento delle leonesse Athletic Bilbao, che possono quasi celebrare la loro salvezza. Un obiettivo che le atlete della Real Sociedad potrebbero raggiungere a loro volta nelle prossime giornate di campionato.