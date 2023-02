Reggiana, i due gol del derby diventano due vignette: festa grande per il colpo di Cesena

Gli emiliani vincono 2-1 al Manuzzi e si riportano a +7, inutile per il Cesena il gol a tempo scaduto di Mustacchio. Spettacolare la cornice di pubblico

Subito dopo la fine del derby emiliano-romagnolo di Serie C, sono iniziati i festeggiamenti dei tifosi della Reggiana sotto la Curva Ferrovia dello stadio di Cesena.

Grande entusiasmo in casa granata

Il crocevia promozione lo ha imboccato la Reggiana con il colpaccio effettuato all’”Orogel Stadium Dino Manuzzi”. Davanti a 17130 spettatori, record in Serie C per i bianconeri, gli emiliani sono la classica capolista che "se ne va" con sette punti di vantaggio.