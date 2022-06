Riflettore in fumo ma il derby di Dublino non si ferma: vince ancora lo Shamrock

Sconfitto a Dundalk la settimana precedente, con il proprio allenatore Stephen Bradley assente in panchina per i problemi di salute del proprio figlio di 8 anni, lo Shamrock si è ripreso il Mister, l'autorevolezza da capolista.

Lo Shamrock naturalmente si è preso anche il derby nonostante nel primo tempo ci sia stata una sosta per cause di forza maggiore. A causa di problemi scoppiati su uno dei quattro piloni che sostengono i riflettori del Tallaght Stadium dello Shamrock Rovers, si è visto del fumo fuoriuscire dalla sezione centrale e i riflettori su quella particolare torre, tra la tribuna nord in costruzione e la tribuna est, si sono guastati. Con i vigili del fuoco prontamente sul posto, è stata una preoccupazione di breve durata. I Bohemians hanno avuto altre occasioni per pareggiare, ma il risultato non è più cambiato.