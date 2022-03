Rigore ed espulsione: l’attimo decisivo del derby paulista a favore del Palmeiras

Il Palmeiras, allenato dal portoghese Abel Ferreira, ha battuto il Santos 1-0 in casa domenica, all'Allianze Parque, a San Paolo, per l'11esimo e penultimo turno della fase a gironi del campionato paulista.

Dopo aver vinto 1-0 in casa contro il San Paolo giovedì, il Palmeiras ha trionfato di nuovo con lo stesso margine contro il Santos, in una partita in cui ha vuto il controllo del gioco dal primo fischio. Con questo trionfo, il Palmeiras continua la sua marcia vittoriosa nel campionato di San Paolo, in cui ha ottenuto otto vittorie e due pareggi, e lascia il Santos, al terzo posto nel girone D.