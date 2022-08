Dal Maccabi Haifa al rigore di Natkho nel derby: torna l’incubo israeliano per la Stella Rossa

Milojevic, nuovo allenatore della Stella Rossa al posto di Deki Stankovic, non sfonda nel derby di Belgrado sul campo del Partizan.

E in effetti era stata proprio la Stella Rossa ad andare al riposo in vantaggio 1-0, nel derby infrasettimanale sul campo del Partizan che i padroni di casa aveva chiesto di rinviare a domani per i tanti impegni sostenuti nelle coppe europee.