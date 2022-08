Partizan, ruggito israeliano pre-derby: “Il nostro stadio, la nostra squadra, battiamo la Zvezda”

Domenica a Kragujevac, il Partizan ha sconfitto il Radnički 1-0 nell'8' giornata del massimo campionato serbo e l'unico gol della partita è stato segnato proprio dall'israeliano all'88° minuto: "La partita è stata molto difficile, faceva molto caldo e il campo era asciutto, non l'hanno bagnato con l'acqua, quindi la palla si muoveva a malapena. Alla fine abbiamo vinto. Non abbiamo iniziato bene la stagione e ogni vittoria ci dà più fiducia e ci spinge in avanti", - ha detto Natcho al sito ufficiale del club.