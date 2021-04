Rigore sì, rigore no: le due rivali del derby di Cracovia non si fanno male

Wisla e Cracovia si fermano sullo 0-0, la classifica resta da monitorare per entrambe in chiave salvezza

Redazione DDD

La rivalità tra Wisła e Cracovia ha sempre suscitato grandi emozioni, e spesso anche scandali. L'odio tra i tifosi di entrambe le squadre è ben noto a tutti gli appassionati di calcio in Polonia. Questa volta i tifosi non si sono presentati allo stadio a causa della pandemia. Una grande perdita per lo spettacolo, soprattutto quando si tratta del derby cittadino. Questa volta la classifica ha pesato anche sulla sfida in campo. Le due squadre stanno ancora lottando per salvarsi e ne è scaturito un derby da 0-0, tutto sommato incolore, anche se per il Cracovia pesa il rigore fallito dal 29enne centrocampista rumeno del Cracovia, Sergiu Hania.

Le parole a fine gara di Peter Hyballa, allenatore del Cracovia: "Abbiamo giocato bene e con saggezza tatticamente. Tuttavia, abbiamo un enorme problema con l'efficacia in zona gol. Il nostro gioco è stato relativamente buono, ma non siamo stati in grado di entrare in area di rigore con pericolosità nonostante i tanti angoli, e ne abbiamo avuti 10. Questo è il nostro problema. Abbiamo fatto 11 tiri verso la porta, ma solo due nello specchio della porta. Se avessimo segnato un gol dal dischetto, probabilmente avremmo vinto e invece abbiamo fatto un punto. Se è impossibile vincere, è importante non perdere. Pertanto, questo punto è molto prezioso nella lotta per la salvezza".

A Michal Prbaj, allenatore del Wisla è stato chiesto del fatto che è stato il Cracovia più vicino alla vittoria: "Fa male, ma questa è il calcio e insegna l'umiltà. Oggi abbiamo avuto una lezione. In panchina, invece, avevo più paura degli ultimi minuti e del gol accidentale dopo il calcio d'angolo. Abbiamo pareggiato, ma sicuramente non siamo soddisfatti, perché volevamo vincere". Nel primo tempo, l'allenatore del Wilsa ha fortemente protestato dopo che l'arbitro non ha assegnato un rigore: "La lamentela più grande che ho avuto non è stata per il rigore, ma per un cartellino giallo per Thiago. Va detto che l'arbitro Frankowski ha condotto bene l'incontro, ha resistito alle pressioni. Deve essere elogiato".