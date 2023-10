Rijeka, derby dell’Adriatico: tutto lo stadio contro Livaja, portiere Hajduk contro il raccattapalle

Con la vittoria nel derby dell'Adriatico, il Rijeka supera di un punto l'Hajduk e vola in solitaria in testa alla classifica...

L'atmosfera è stata incandescente non solo per la lotta punto a punto per il primo posto, ma anche per il ritorno dell'ex interista ed ex atalantino Marko Livaja nello stadio fiumano di Rujevica quattro mesi dopo il diverbio con i tifosi del Rijeka e il conseguente abbandono del ritiro della nazionale che a Fiume preparava le Finals di Nations League.