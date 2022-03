Roque Santa Cruz, Cardozo e Riveros: il Libertad vince il derby con tre gol over 35

All’Estadio Arsenio Erico il Club Libertad batte il Nacional Asuncion con i gol di tre “vecchietti”…

L’età nel calcio non conta fin quando fai ancora la differenza. In Paraguay al Club Libertad lo sanno molto bene. I “Los Repolleros” hanno ottenuto tre punti all’Estadio Arsenio Erico contro i padroni di casa del Nacional Asuncion nel derby della capitale paraguayana valevole per il sesto turno dell’Apertura del campionato di Primera Division. Netta vittoria per 3-0 con tre gol di tre over 35. Al 10’ minuto sblocca la partita il centrocampista Cristian Riveros, anni 39, ex Sunderland e Gremio.