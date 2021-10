Rosso Dinamo e rigore Partizani: emozioni e pareggio nel derby di Tirana

Dinamo Tirana avanti ma resta in dieci, il Partizani pareggia su rigore e sfiora la vittoria

La Dinamo ha giocato tutto il secondo tempo in dieci, per la contestata espulsione di Aleksandar Sofranac. Intanto, dopo 4 giornate di campionato in Albania, la Dinamo mantiene il 2' posto con 6 punti, mentre il Partizani si conferma al sesto posto a quota 3 punti. Il primo derby della Capitale della stagione ha regalato emozioni particolari sul campo dell'"Elbasan Aarenas". Nessun vincitore, ma stare con un giocatore in meno per più di 45 minuti non ha impedito alla Dinamo di strappare punti al Partizan. Dopo il pareggio su rigore, lo stesso Partizani ha cercato il secondo gol, ma negli ultimissimi minuti anche la Dinamo si è riportata in avanti poiché entrambe le squadre volevano vincere e hanno deciso di rischiare.