Rosso e rigore contro: così il Grasshopper perde il derby di Zurigo…

Asumah Abubakar-Ankrah, attaccante portoghese nato in Ghana, è stato espulso nella sconfitta per 1-0 del Grasshopper nel derby di Zurigo contro l'FC Zurich. Grande atmosfera sulle curve e nelle tribune.

Nervosismo e contrasti tosti da entrambe le parti nella fase iniziale del derby di Zurigo. Al 12esimo minuto lo scambio è particolarmente acceso. Dopo un fallo su Daniel Afriyie, l'arbitro Stefan Horisberger ha rapidamente espulso l'attaccante del Grasshooper Asumah Abubakar per un colpo contro Beldian Krasniqi durante un alterco.

Da quel momento in poi l'FC Zurigo ha preso il vantaggio, costringendo il Grasshopper a ritirarsi e rimanere inattivo. L'FC Zurigo ha atteso fino al 25' per avere la prima grande occasione. Nikola Boranijasevic ha tirato di sinistro dopo un passaggio di destro, ma il suo tiro è andato di poco sopra la traversa.

Poi Antonio Marchesano ha trasformato con sicurezza il rigore che ha portato il club cittadino in vantaggio per 1-0 al 38' dopo che un giocatore dello Zurigo ha subito un fallo in area. Il Grasshopper affronterà il Basilea il 17 febbraio al Letzigrund Stadion.