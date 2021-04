Samp femminile, arriva nel derby la prima storica vittoria di sempre

La Sampdoria femminile Under 19 ha ottenuto la prima storica vittoria in campionato. La società ha voluto celebrare, attraverso il profilo Instagram, il trionfo della squadra di Calvi: "Prima vittoria per le nostre ragazze! Sampdoria-Entella 5-1!"

Redazione DDD

Seconda giornata di campionato e primo storico successo per la Sampdoria Under 19 nel campionato di Eccellenza Femminile. Al “Boero” di Genova, le blucerchiate di mister Calvi dominano in lungo e in largo la sfida con la Virtus Entella, conclusa con un perentorio 5-1.

Il primo gol sampdoriano è stato di Valentino, prima del pareggio delle avversarie di Chiavari con Spaccamonti. Il primo tempo finisce 2-1, grazie ad un gol di Traversone. Nella ripresa il tris e il poker li firma Lopez con una doppietta, prima del quinto gol di Alessia Baghino. Al fischio finale, tanta esultanza per le giovani blucerchiate a quota 4 in classifica.