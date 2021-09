Santiago Solari sbatte contro il muro del Classico messicano: il Chivas impone il pari all’Azteca

L'America ha un score di sei vittorie, tre pareggi, una sconfitta e 21 punti e il Guadalajara è salito dal nono all'ottavo con 14 punti.

Redazione DDD

Il Chivas di Guadalajara ha giocato una delle sue migliori partite del semestre per pareggiare a reti inviolate il Superclasico messicano, il derby nazionale contro l'América dell'allenatore argentino Santiago Solari. Era il derby per eccellenza del campionato di Apertura 2021 del calcio messicano. Nella prima dell'allenatore ad interim Marcelo Michel Leaño, il Chivas si è ben opposto agli attacchi dei rivali ed è risalito dal nono all'ottavo posto, mentre l'America ha continuato a essere leader della classifica, anche se a causa del pari nel derby rischia di perdere questo status in caso di vittoria domenicale del Toluca.

L'America di Solari ha dominato nei primi 10 minuti e al minuto 8 stava per aprire le marcature con un collegamento tra Salvador Reyes e il colombiano Roger Martínez, che ha girato di testa, venendo però bloccato dal difensore Luis Oliva. L'America ha dominato la maggior parte dei primi 45 minuti, ma il Guadalajara ha avuto l'occasione più clamorosa per segnare con l'assist di Jesús Angulo sprecato da Alexis Vega. Il portiere Raúl Gudiño ha salvato il Chivas al 25', respingendo un tiro di Reyes, dopo di che la partita è stata giocata a un ritmo più lento. Il secondo tempo è stato meno intenso, anche se le due squadre hanno creato i loro pericoli. Al minuto 58 il portiere dell'America, Guillermo Ochoa, arriva in tempo per sventare un attacco di Uriel Antuna e al 63esimo Gudiño para un tiro di Henry Martin.

La rivalità affonda le proprie radici negli anni '50 del XX secolo e assume connotazioni anche extracalcistiche, legandosi alla contrapposizione identitaria tra la provincia messicana di Guadalajara e la metropoli capitolina di Città del Messico. Se il Club America è reputato la squadra dell'alta borghesia e incarna l'ideale cosmopolita della coniugazione di calciatori messicani e calciatori stranieri in una compagine in grado di imporsi a livello nazionale e internazionale, il Guadalajara è la squadra del popolo, che rinsalda il legame con la gente messicana tesserando in larga maggioranza calciatori nativi del paese.