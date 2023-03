Sarajevo, derby a porte chiuse in tutti i sensi: pochi tiri e nessun gol

FK Sarajevo e Željezničar hanno pareggiato (0-0) nella partita del 18° turno di Premier League della Bosnia-Erzegovina, e dopo la partita l'allenatore Zeljeznicar, Edis Mulalić, si è detto soddisfatto del risultato.

Redazione DDD

Lo Željezničar è riuscito a conquistare un punto contro il Sarajevo nel derby cittadino e rimane quattro punti avanti in classifica. La squadra azzurra è stata piuttosto difensiva per gran parte della partita e i rivali dell'FK Sarajevo non sono riusciti a segnare, anche se in campo hanno giocato meglio.

Derby con zero tifosi allo stadio di Zenica

Si è giocato a Zenica, per i lavori in corso e ancora non finiti allo stadio dell'FK Sarajevo. Derby brutto, senza atmosfera e con pochi tiri il porta. Lo 0-0 finale è lo specchio fedele di quanto accaduto in campo.

L'allenatore dello Željezničar, Edis Mulalić, condivide l'opinione che il derby non sia stato particolarmente piacevole e afferma che puntava alla vittoria. "Il derby non è stato bello. Mi sarebbe piaciuto fosse con il pubblico, ma non è stato così. Il derby è una partita specifica, siamo andati in campo per vincere, ma nessuno vuole perdere", ha detto Mulalić all'inizio della conferenza stampa e ha poi continuato: "Se ci guardiamo attorno, anche Stella Rossa e Partizan pochi giorni fa a Belgrado non hanno dato vita ad un grande spettacolo. Quando sei coinvolto a livello emotivo in campo, il carico e la pressione sono grandi. Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo pressato fino alla fine, siamo riusciti a tenerli lontani dalla porta, non abbiamo segnato un gol, ma segneremo un'altra volta".