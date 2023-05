Sardegna Under 17, la Ferrini vince il derby e un titolo che mancava da 25 anni

L'allenatore ha commentato con piacere la vittoria ai microfoni di Sprint e Sport: "Come società noi partecipiamo già al campionato élite con la squadra di sotto leva con il nome di Effeci Ferrini. L’anno scorso quindi abbiamo cominciato giocando con i ragazzi più grandi e siamo comunque arrivati quinti. Ci è servito molto per essere competitivi quest’anno e creare un qualcosa di raro in un territorio come la Sardegna. Non c’è un bacino grande, quindi creare una squadra di così tanta qualità e così diffusa nella rosa non è semplice. Siamo quasi sempre stati davanti durante il campionato, poi le fasi finali sono un discorso a parte. Sono state partite toste e combattute, però per il movimento sono stati eventi belli. 800 persone a vedere la semifinale e 1000 in finale a vedere il derby"