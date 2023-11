Scacco matto al derby di Soweto: gli Orlando Pirates infieriscono sui social…

Una folla di 80.000 spettatori allo stadio Soccer City, alla periferia di Johannesburg, ha visto Magkopa colpire in rete un cross di Bandile Shandu sul secondo palo, che aveva ricevuto uno bel passaggio da centrocampo di Miguel Timm per creare l'unico gol del derby di Soweto. Squadra migliore nel primo tempo, i Pirates sono diventati più difensivi dopo l'intervallo e si sono salvati per un soffio quando un colpo di testa del venezuelano Edson Castillo ha colpito il palo ed è andato a lato. È stato il momento in cui i Chiefs sono andati più vicini al pareggio, ma adesso dopo la sconfitta nel derby sono scesi al nono posto in classifica, due posizioni sotto i Pirates. I Pirates sono nove punti dietro la capolista Mamelodi Sundowns e Chiefs dieci alla deriva, avendo giocato rispettivamente due e quattro partite in più rispetto ai favoriti.