Scatto di nervi nel derby di Salonicco: il il PAOK recupera da 0-2 a 2-2 negli ultimi minuti!

Il portiere Paschalakis ha avuto uno scatto di nervi con le persone che erano in tribuna, dopo il gol di Manos che aveva portato gli avversari dell'Aris sul 2-0 nel derby di Salonicco.

Paschalakis è andato fuori dai gangheri e i suoi compagni di squadra lo hanno tenuto in modo che l'episodio non si aggravasse. Il portiere del PAOK era in panchina e si sarà tranquillizzato nei minuti successivi, visto che all'87' e al 90' il PAOK ha segnato i 2 gol del clamoroso pareggio. Non è ancora chiaro cosa abbia sentito esattamente Paschalakis e cosa lo abbia irritato, ma le prime informazioni indicano che siano stati fatti commenti negativi in tribuna sull'immagine complessiva della sua squadra da parte degli avversari.