Segna anche Marcelo: derby e titolo al Flu, crisi tecnica al Flamengo

Aria pesante attorno al tecnico del Flamengo. Il Fluminensazo con il 4-1 per i rivali e il titolo andato a Marcelo, Felipe Melo e compagni pesa tutto sulle sue spalle...

Il Flamengo non è riuscito a mantenere il vantaggio dell'andata (2-0) e ha visto la rivale Fluminense reagire nella gara di ritorno della finale del campionato carioca dello Stato di Rio, nella domenica di Pasqua.

Aria pesante per Vitor Pereira, sull'orlo dell'esonero

Un rigore per il Flu e il gran gol di Alexsander al 65esimo hanno fatto ancora di più la differenza, portando il risultato sul 4-0 nella partita. Il Flamengo ha fatto ancora in tempo a ridurre lo svantaggio andando sul 4-1 (4-3 complessivo) con Ayrton Lucas, al 90+9', ma Vítor Pereira non se ne va sorridendo e rischia l'esonero.