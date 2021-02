Serie C, il Novara batte l’Alessandria nel derby e sale in classifica

Decidono i gol di Lanini e Schiavi

A inizio ripresa, palo di Sini dell'Alessandria. Quinto gol in quattro partite per Lanini e Novara che torna a vincere in casa dopo quattro mesi. Con questa vittoria il Novara, in attesa che si completi il turno di campionato, si issa al tredicesimo posto in classifica con 26 punti, mentre per l'Alessandria di Moreno Longo settima sconfitta in campionato (foto di copertina radiogold.it). Prima del match, contestazione da parte di una settantina di tifosi del Novara sotto una fitta pioggia contro la dirigenza azzurra a seguito dei fatti che hanno portato giovedì sera alle dimissioni del presidente e Ad del club Marcello Cianci.