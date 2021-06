Siviglia, la maglia porta fortuna e Inma vince il derby “grazie” al suo cane

Sevilla vs Betis: rivalità anche in campo femminile. Lo conferma la cura della preparazione, anche scaramantica, delle atlete del Siviglia che hanno poi vinto 2-0...

Inma Gabarro aveva vestito il suo cane con la sua maglia, come rito propiziatorio per il derby femminile contro il Betis. E' andata bene, visto che il Siviglia ha vinto 1-0 e proprio lei ha propiziato il primo gol di Claudia Pina.

Il Real Betis Féminas ha dunque perso 2-0 nel derby femminile contro il Sevilla FC Female per la penultima giornata della Liga spagnola. Il Betis allenato da Juan Carlos Amorós meritava di più nei primi 45 minuti, ma su assist di Inma Gabarro è stata Claudia Pina a portare in vantaggio il Siviglia. Nel Gran derbi femminile andaluso, le biancoverdi hanno reagito, cercando di avere sempre più possesso palla e di avvicinarsi spesso alla porta del Siviglia, ma senza riuscire a fare gol. Di Zenatha Coleman il gol del raddoppio. In classifica il Betis scivola a 11 punti di distacco rispetto al Siviglia che si trova all'ottavo posto.