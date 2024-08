Slovenia, derby della Primorska ai rigori: esulta il Gorica, rivali in silenzio

Ai rigori, solo Andraž Ruedl e Mark Gulić hanno segnato per il Primorje. Invece Luka Bulatović, Ziad Ouled-Haj-M'hand, Luka Pihler e Nejc Močnik hanno segnato per il Gorica. ,

Il Primorje ha già dovuto dire addio a Coppa di Slovenia. A rendere il colpo ancora più grave, la squadra ha perso nella partita che significa di più per i tifosi, il derby della Primorska. Il fatto che mercoledì a Nova Gorica ci fossero fino a 1.200 spettatori sugli spalti, in uno stadio che sarà chiuso per qualche tempo a causa del campo distrutto e l'erba sarà riparata, dimostra di che tipo di partita si tratta.

Dopo un primo tempo senza reti, il Gorica passa in vantaggio al 64' quando Cene Kitek trasforma il primo rigore della partita. La partita era praticamente finita, i tifosi del Gorica erano già più che in festa, quando il Primorje in dieci per un cartellino rosso ha riportato il silenzio nello stadio con il gol del pareggio. Anche se la gioia Gorica sarebbe poi riesplosa con il 4-2 finale ai rigori.